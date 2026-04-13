El viral gol de Sebastián Ferreira

Carlos Sebastián Ferreira tuvo una noche especial en Ciudad del Este. Aportó dos goles para la victoria de su equipo sobre Rubio Ñu para seguir firme hacia la conquista del torneo Apertura. Sin embargo, uno de sus goles se hizo viral.

Sobre los 55 minutos, el ariete se encargó de ejecutar un penal sobre arco norte del Antonio Aranda, pero su remate hacia el poste derecho fue contenido por el golero Franco Frágueda. Aunque parecía que la acción terminaba, Fernando Martínez intentó el despeje y su remate va directo al rostro del delantero y luego al fondo del arco.

Insólito tanto, que da vuelta las redes sociales.

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



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En las redes también hubo espacio para los memes y el humor tras la conquista del delantero franjeado.