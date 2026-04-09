09 abr. 2026
Olimpia

Nogués ensalza al capitán: “Gracias por tu fidelidad con la Franja”

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, resaltó al capitán Richard Ortiz, quien completó 500 partidos con la camiseta franjeada.

Abril 09, 2026 04:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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Rodrigo Nogués y Richard Ortiz, presidente y capitán de Olimpia.

Foto: Gentileza

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, se refirió a los 500 partidos que completó el capitán Richard Ortiz con la camiseta franjeada, agrandando su leyenda con el club de Para Uno.

“Una vida entera ligada a nuestro club. Orgulloso de presenciar el partido 500 de Richard Ortiz con la institución”, valoró en las redes sociales. La celebración fue completa porque el Decano pisó fuerte en Chile en donde venció 2-0 al Audax Italiano en el inicio del Grupo G de la Copa Sudamericana.

El titular decano ensalzó la figura del “líder, referente, multicampeón y pieza fundamental de los últimos años”. “Gracias por tu entrega, tu fidelidad y tu compromiso con la Franja, CAPI”, sentenció.

El capitán del Decano, en este lapso de juegos cumplidos con la Primera División en el fútbol paraguayo, alcanzó un total de 10 títulos, todos del plano local, en los cuales tuvo un aporte con goles convertidos en 53 oportunidades, asistiendo también 47 veces.

Olimpia Richard Ortiz Rodrigo Nogués
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