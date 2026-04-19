Un Canario sin frenos derriba al Gallo Norteño, a puro goles

Recoleta FC se volvió a reencontrar con la victoria de una manera magistral, con goleada incluida. En continuidad de la fecha 17, el Canario no tuvo piedad del Sportivo 2 de Mayo para superarlo por 5-0 en el estadio Ricardo Gregor.

Recoleta vuelve a la senda victoriosa después de tres partidos en sequía. Sin contar los dos empates en Copa Sudamericana.

Por parte del Gallo Norteño, la pesadilla parece seguir, este es el sexto partido que no gana, la tercera derrota al hilo. Todo indica que se encaminan cambios en los próximos días en la conducción técnica que hasta ahora sigue en manos de Eduardo Ledesma.

En cuanto al desarrollo, la primera mitad fue más reñida y dividida, hasta el momento de la conquista del cuadro local. A los 39’ el delantero goleador Allan Wlk abrió el

marcador de penal para ir a vestuario con el 1-0 a favor.

En la complementaria, llegó la debacle para el “2”, la mayoría de las acciones claras de los canarios se envía en festejo: Richard Ortiz marcó en dos ocasiones. Mientras que el capitán Wilfrido Báez y Nicolás Marotta también aportaron en la goleada.