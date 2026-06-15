España vs. Cabo Verde: Paso a paso

Cuando Nestory Irankunda golpeó el balón con la diestra y lo envió al fondo de la red turca en Vancouver (Canadá), no solo abrió el camino de la sorprendente victoria de Australia en su primer partido del Mundial, sino que culminó un viaje que comenzó hace veinte años en un campo de refugiados de Tanzania.
La selección de Suecia goleó este domingo por 5-1 a la de Túnez tras someterla desde los primeros minutos y el triunfo le pemitió saltar al primer lugar del Grupo F que también integran Países Bajos y Japón.
La selección de Ecuador cayó por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Grupo E del Mundial 2026 y extiende a tres las selecciones sudamericanas sin poder concretar la victoria; Paraguay cayó 4-1, Brasil empató 1-1 y los ecuatorianos se quedaron con las manos vacías sobre el final.
Tenacidad y resiliencia, las dos virtudes que el técnico japonés Hajime Moriyasu utilizó para describir a su equipo, fueron las que pusieron sobre el campo los Samuráis Azules para equilibrar en dos ocasiones su partido contra Países Bajos, que creyó antes de tiempo que había asegurado los tres primeros puntos en el grupo F del Mundial.