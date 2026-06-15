15 jun. 2026
Copa del Mundo

España vs. Cabo Verde: Paso a paso

España y Cabo Verde abren el Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

Junio 15, 2026 01:32 p. m. • 
Por Redacción D10
España Cabo Verde

Mundial FIFA 2026 España Cabo Verde
Redacción D10
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