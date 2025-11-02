Duelo por la ilusión internacional

El duelo corresponde a la fecha 19 del Clausura y el condimento especial es la lucha por la clasificación a la Sudamericana 2026. Cabe mencionar que ambos equipos suman 44 puntos en el acumulativo anual, en el puesto 10 y 11, respectivamente. Su inmediato contrincante sería el 2 de Mayo que hasta aquí ha cosechado 47 unidades. Estos tres equipos pelean por ese cupo internacional.

En cuanto a los resultados inmediatos de Luqueño y Ameliano, podemos mencionar que el conjunto dirigido por Lucas Barrios viene de igualar 1-1 con Tembetary en la ciudad de Villa Elisa.

Mientras que el conjunto guiado por Roberto Nanni sufrió una dura caída en su estadio en Villeta, en donde el General Caballero le goleó 4-1. Si tomamos como referencia los cuatros enfrentamientos entre ambos este año (tres en Primera y uno por Copa Py), se puede mencionar que el Auriazul ganó dos y empataron dos.