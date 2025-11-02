02 nov. 2025
Torneo Clausura

Duelo por la ilusión internacional

Luqueño vs. Ameliano será el primer partido (17:30) de la jornada dominguera de la Copa de Primera que se disputará en el ueno Luis Salinas en la ciudad de Itauguá.

Noviembre 02, 2025 08:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño vs Ameliano_63953913.jpg

Al todo o nada. Comas intenta superar al Polaco González.

El duelo corresponde a la fecha 19 del Clausura y el condimento especial es la lucha por la clasificación a la Sudamericana 2026. Cabe mencionar que ambos equipos suman 44 puntos en el acumulativo anual, en el puesto 10 y 11, respectivamente. Su inmediato contrincante sería el 2 de Mayo que hasta aquí ha cosechado 47 unidades. Estos tres equipos pelean por ese cupo internacional.

En cuanto a los resultados inmediatos de Luqueño y Ameliano, podemos mencionar que el conjunto dirigido por Lucas Barrios viene de igualar 1-1 con Tembetary en la ciudad de Villa Elisa.

Mientras que el conjunto guiado por Roberto Nanni sufrió una dura caída en su estadio en Villeta, en donde el General Caballero le goleó 4-1. Si tomamos como referencia los cuatros enfrentamientos entre ambos este año (tres en Primera y uno por Copa Py), se puede mencionar que el Auriazul ganó dos y empataron dos.

Luqueño Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
