Diego Churín tiene nuevo club

El experimentado delantero argentino Diego Churín, de 36 años de edad, últimamente en Universitario de Deportes del fútbol peruano, tiene todo acordado para seguir su carrera en el fútbol argentino.

César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, confirmó que el atacante es nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín.

Compartirá ataque con un paraguayo: Junior Marabel, quien también arribará al elenco verde tras llegar a un acuerdo con Unión de Santa Fe, club dueño de su pase.

Nuevo desafío para Churín, que a lo largo de su carrera jugó en clubes de Argentina, Brasil, Chile y Perú. En el futbol paraguayo vistió los colores de Cerro Porteño en dos periodos (2017 al 2020 y 2023 al 2024).

El contrato con Sarmiento será por una temporada, con opción a extender por otra más.