04 ene. 2026
Fútbol Internacional

Diego Churín tiene nuevo club

El delantero argentino Diego Churín tiene todo acordado con su nuevo equipo para la temporada 2026.

Enero 04, 2026 08:21 p. m.
churrin.jfif

Diego Churín viene de jugar en Universitario.

El experimentado delantero argentino Diego Churín, de 36 años de edad, últimamente en Universitario de Deportes del fútbol peruano, tiene todo acordado para seguir su carrera en el fútbol argentino.

César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, confirmó que el atacante es nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín.

Compartirá ataque con un paraguayo: Junior Marabel, quien también arribará al elenco verde tras llegar a un acuerdo con Unión de Santa Fe, club dueño de su pase.

Nuevo desafío para Churín, que a lo largo de su carrera jugó en clubes de Argentina, Brasil, Chile y Perú. En el futbol paraguayo vistió los colores de Cerro Porteño en dos periodos (2017 al 2020 y 2023 al 2024).

El contrato con Sarmiento será por una temporada, con opción a extender por otra más.

Diego Churín Universitario Cerro Porteño
Más contenido de esta sección
G9wuu2eW8AA9MaN.jpg
Fútbol Internacional
Lecce frena a la Juventus
La Juventus se alejó del liderato con un tropiezo inesperado ante el Lecce (1-1), que firmó un ejercicio de resistencia comandado por su portero, Wladimiro Falcone.
Enero 03, 2026 04:59 p. m.
 · 
Redacción D10
G9wzqgZXIAAbRZe.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal logra una trabajada victoria para seguir líder
Dos goles de Declan Rice, con una demostración de llegada y pegada, solucionaron un problema al conjunto ‘gunner’, que sumó su cuarta victoria consecutiva para ser aún más líder a la espera del resultado del Manchester City.
Enero 03, 2026 04:54 p. m.
 · 
Redacción D10
G9qQGh-XwAA7hPN.jpg
Fútbol Internacional
Dani Carvajal vuelve a entrenar en el Real Madrid
Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, volvió este viernes a entrenar sobre el césped junto al resto de sus compañeros tras más de dos meses ausente al someterse a una artroscopia en la rodilla derecha.
Enero 02, 2026 11:10 a. m.
 · 
Redacción D10
20260101_181511.jpg
Fútbol Internacional
Descomunal partido de Omar Alderete ante el City
Manchester City no pudo vencer al Sunderland del paraguayo Omar Alderete que se lució siendo la gran figura del partido anulando al mismísimo Erling Haaland.
Enero 01, 2026 07:19 p. m.
 · 
Redacción D10
20260101_165156.jpg
Fútbol Internacional
Atasco en Año Nuevo para el Liverpool
El dominio y las ocasiones no sirvieron para que el Liverpool iniciara el 2026 con una nueva victoria y este jueves no pasó del empate en Anfield contra el Leeds (0-0).
Enero 01, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Santos v Noroeste - Campeonato Paulista 2025
Fútbol Internacional
Neymar renueva su contrato con el Santos
El atacante Neymar, mayor goleador de la selección brasileña, renovóhasta diciembre de 2026 su contrato con el club Santos, al que regresó en enero pasado.
Enero 01, 2026 02:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más