03 jul. 2026
Otros Deportes

Djokovic: “Estoy con más energía que en Roland Garros”

El serbio Novak Djokovic, que igualó a Roger Federer como el jugador con más victorias en el torneo masculino de Wimbledon, reconoció el valor de su victoria ante el francés Arthur Rinderknech y aseguró que en Londres se encuentra con más frescura y energía que semanas atrás, en Roland Garros.

Julio 03, 2026 05:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Novak Djokovic

Novak Djokovic, para muchos el mejor tenista de todos los tiempos.

Foto: Gentileza - Wimbledon

“Estoy más fresco, con más energía ahora después de tres partidos que cuando llevaba lo mismo en París. Es lógico porque las superficie son distintas y el esfuerzo es diferente, no requiere tanto esfuerzo”, analizó el ganador de veinticuatro torneos del Grand Slam.

“Aún así estaré menos suelto a medida que avance el torneo pero me siento bien”, insistió Djokovic que restó importancia a las molestias en el muslo drecho. “Nada grave, por momentos se agarrotaban y solo intentaba activarme pero no es nada grave. Físicamente estoy bien por ahora y el cuerpo responde”, indicó.

El siete veces campeón en Wimbledon, que pretende ganar un título más en Londres e igualar Con Roger Federer, subrayó la importancia y la energía que le transmiten sus hijos. “Cuando gané, les vi. Puedo escucharles y me apoyan. ANoche hablé con mi hija y me enseñó un par de bailes de adolescentes que trabajamos y lo intenté hacer pero por lo que vi no salió muy bien”, dijo.

“Yo interactúo así con ellos. Intento hacerles felices y me hace feliz que me puedan ver en la pista central tantos años. Saben lo que pasa y siguen el juego”, indicó.

Todo ello tiene que ver también con la conexión con el público porque “esto es entretenimiento y pretendo hacerlo. He tenido siempre esos intercambios con loa gente aunque hay partidos donde solo quieres desconectar de todo”.

El serbio realzó el valor que para él tiene el triunfo ante Rinderknech. “Era un gran desafío para mi. No encontré el mismo ritmo que con Tsitsipas. Era mi primer partido contra Rinderknech y sabía que era una buena prueba. Fue un partido duro y me siento aliviado de haberlo sacado adelante”, reconoció el séptimo jugador del mundo en la actualidad. EFE

Novak Djokovic Roland Garros Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Dani Vallejo_67384470.tif
Otros Deportes
Dani Vallejo se alista para Wimbledon
El tenista paraguayo tendrá su histórico debut en la pista del All England Club, marcando un nuevo hito en su carrera deportiva.
Junio 24, 2026 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-19 at 13.18.42.jpeg
Otros Deportes
Kuka Training golea y se parte solo en la punta
Kuka Training derrotó por 6-2 a Deportivo Colón y se adueñó de manera solitaria del Grupo A del campeonato Divisional B de fútbol de salón.
Junio 19, 2026 01:38 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-19 at 12.34.20.jpeg
Otros Deportes
Villa Anita suma su tercer triunfo al hilo
Villa Anita superó a Cerrito en la última jugada del partido para encadenar su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Divisional A de fútbol de salón.
Junio 19, 2026 01:21 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-16 at 20.48.30.jpeg
Otros Deportes
Victoria Manoiloff logra el oro en Panamericano de wakeboard
La atleta paraguaya de wakeboard, Victoria Manoiloff, se consagró campeona del Panamericano U18 femenino, que se disputó en el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara, del 4 al 7 de junio pasado.
Junio 16, 2026 09:05 p. m.
 · 
Redacción D10
IFBB
Otros Deportes
IFBB Academy 2026 abre inscripciones en nutrición deportiva
La Federación Paraguaya de Fisicoculturismo y Potencia Fitness Internacional anunció la apertura de las inscripciones para los cursos de capacitación de la IFBB Academy 2026, dirigidos a entrenadores, atletas y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en entrenamiento y nutrición deportiva.
Junio 16, 2026 03:12 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-16 at 09.19.11.jpeg
Otros Deportes
Kuka Training hace historia en su debut en la Divisional B
Kuka Training de Ñemby logró su histórica primera victoria en el arranque del Campeonato Divisional B de fútbol de salón.
Junio 16, 2026 10:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más