Fecha 4 de las revanchas en el fútbol de salón

En la noche del martes 14 arranca la cuarta fecha de las revanchas en el Campeonato de la División Oro de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón.

En el Fomento de Barrio Obrero, San Antonio recibe al Simón Bolívar, desde las 19:30 en la C15 y 21:00 en la Primera División.

El miércoles 15 prosigue la ronda con el duelo entre Atenas vs. Nuestra Señora de la Asunción en el Fomento. Para el jueves 16, los choques son: La Merced vs. 12 de Junio en el José Meza de Ñemby y Deportivo Primor vs. José Meza en Simón Bolívar.

El viernes 17: 29 de Septiembre vs. Cerro Corá en Sajonia y Fomento vs. Independiente en Barrio Obrero. Los juegos inician a las 19:30 en la Primera y a las 21:30 en la categoría principal.

José Meza es líder en el Grupo A con 16 puntos y en la serie B, Atenas es puntero con 13 unidades.