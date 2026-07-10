José Meza se afianza como líder solitario en la Oro

José Meza consiguió una valiosa victoria por 3-2 frente a Artemios en un atractivo encuentro correspondiente a la tercera fecha de la segunda rueda del Grupo A de la Copa de Oro de fútbol de salón, disputado en el Polideportivo José Meza de Ñemby.

El conjunto local construyó su triunfo con una destacada actuación ofensiva. El pedrojuanino Daniel Benítez abrió el camino del triunfo, mientras que Francisco Martínez se vistió de goleador al convertir un doblete para sellar el 3-2 definitivo ante Artemios que se hizo sentir por intermedio de Guillermo Caussarano y Axel Arce.

Además del poder goleador, José Meza contó con una sobresaliente labor de su portero y capitán, el campeón del mundo Albert Meza, quien fue determinante con intervenciones claves para sostener la ventaja y asegurar los dos puntos.

Una garantía. Albert Meza es uno de los principales referentes en el Sportivo José Meza de Ñemby. Foto: Carlos Caballero - Prensa José Meza.

Con este resultado, José Meza se mantiene como líder absoluto del Grupo A con 16 unidades, consolidando su gran campaña y perfilándose como uno de los principales candidatos en la Copa de Oro.

En la categoría C15, también hubo triunfo del Sportivo José Meza. Fue por el marcador de 7-6 en un vibrante compromiso disputado como preliminar.

La próxima fecha, la cuarta del Grupo A de la Copa de Oro, José Meza enfrentará a Primor en condición de visitante en juego a programarse este fin de semana.