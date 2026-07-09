09 jul 2026
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Fery y Zverev, en el primer turno; Sinner contra Djokovic, a continuación

La organización del torneo de Wimbledon ha hecho público el orden de juego del viernes, con las semifinales masculinas que incluyen al encuentro entre el ídolo local, el británico Arthur Fery contra el alemán Alexander Zverev en el primer turno y el del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, con el serbio Novak Djokovic, a continuación.

Julio 9, 2026 11:03 a. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-GBR-WIMBLEDON

Zverev, tenista de gran momento.

Foto: AFP

Los responsables del tercer Grand Slam de la temporada han alterado el orden habitual en estos casos. Es tradicional que los protagonistas que disputaron antes sus encuentros, como Sinner y Djokovic que jugaron sus partidos de cuartos de final el martes, sean incluidos antes que el otro enfrentamiento, en este caso el de Fery y Zverev, que completaron sus respectivos compromisos el miércoles.

Sin embargo, en esta ocasión la organización ha invertido el orden de juego de las semifinales en la cancha central del All England Club. Arthur Fery y Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, abren la sesión este viernes a partir de las 14.30 hora CET, 13.30 hora de Londres. Después, cuando termine este partido, saltarán a jugar Sinner y Djokovic que, en cualquier caso, habrán tenido más descanso.

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