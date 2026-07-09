Fery y Zverev, en el primer turno; Sinner contra Djokovic, a continuación

Los responsables del tercer Grand Slam de la temporada han alterado el orden habitual en estos casos. Es tradicional que los protagonistas que disputaron antes sus encuentros, como Sinner y Djokovic que jugaron sus partidos de cuartos de final el martes, sean incluidos antes que el otro enfrentamiento, en este caso el de Fery y Zverev, que completaron sus respectivos compromisos el miércoles.

Sin embargo, en esta ocasión la organización ha invertido el orden de juego de las semifinales en la cancha central del All England Club. Arthur Fery y Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, abren la sesión este viernes a partir de las 14.30 hora CET, 13.30 hora de Londres. Después, cuando termine este partido, saltarán a jugar Sinner y Djokovic que, en cualquier caso, habrán tenido más descanso.