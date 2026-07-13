Santa Clara Rugby hace historia con un doble campeonato femenino
El Santa Clara Rugby & Hockey Club protagonizó un fin de semana inolvidable al conquistar el Torneo Nacional Apertura 2026 en las categorías Mayores Femenino y Juvenil Femenino. Además de obtener el primer título nacional de rugby femenino de su historia, las juveniles se consagraron invictas en la primera edición oficial del certamen.
El Santa Clara Rugby & Hockey Club escribió una de las páginas más importantes de su historia al conseguir un histórico doble campeonato en el Torneo Nacional Apertura 2026 de rugby femenino. La institución levantó los trofeos tanto en la categoría Mayores Femenino como en Juvenil Femenino, consolidándose como el gran protagonista de la temporada.
La jornada del domingo 12 de julio quedará grabada para siempre en la memoria del club, ya que estas conquistas representan los primeros títulos nacionales de rugby femenino de su historia, reflejando años de trabajo, planificación y crecimiento institucional.
Uno de los aspectos más destacados fue la brillante campaña del equipo Juvenil Femenino, que se proclamó campeón de forma invicta en la primera edición oficial de esta categoría organizada a nivel nacional. La creación de esta competencia constituye un paso trascendental para el desarrollo del rugby femenino paraguayo, al brindar un espacio de competencia para las futuras generaciones de jugadoras.
El equipo de Mayores Femenino también ratificó su gran presente deportivo al quedarse con el campeonato del Apertura, completando un doble festejo que posiciona a Santa Clara entre las principales referencias del rugby femenino en el país.
Las consagraciones son el resultado del esfuerzo conjunto de jugadoras, cuerpo técnico, dirigentes y toda la familia del club, que apostó al fortalecimiento de la disciplina y al desarrollo integral de sus deportistas.
Con este histórico logro, Santa Clara Rugby & Hockey Club no solo celebra un momento sin precedentes para la institución, sino que también reafirma su compromiso con el crecimiento del rugby femenino y el impulso del deporte femenino en Paraguay.
Datos destacados
- 🏆 Campeón del Torneo Nacional Apertura 2026 – Mayores Femenino.
- 🏆 Campeón del Torneo Nacional Apertura 2026 – Juvenil Femenino.
- ⭐ Primeros títulos nacionales de rugby femenino en la historia del club.
- 🔥 Campeonas invictas en la categoría Juvenil Femenina.