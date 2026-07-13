13 jul 2026
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Daniel Vallejo compite en el torneo de Bastad

El paraguayo Daniel Vallejo, que ganó en el dobles, buscará protagonismo en el individual este martes.

Julio 13, 2026 06:38 p. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo buscará hacer un gran torneo.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se presenta este martes 14 en la rama individual del torneo Abierto de Nordea, certamen que se cumple en la ciudad de Bastad, Suecia.

Vallejo debuta en la ronda de los 32vos de final enfrentando al español Miguel Damas a partir de las 7:00.

El paraguayo arriba al certamen luego de su breve paso por el Wilmbledon inglés, en donde no pudo sortear el debut, y tras haber competido en el Challenger de Braunschweig, Alemania, en donde superó una fase.

En el dobles, Vallejo consiguió este lunes superar la ronda de los octavos de final, al ganar en dupla con el británico Joshua Paris ante la pareja compuesta por el ecuatoriano Diego Hidalgo y el chileno Alejandro Tabilo por el marcador de 6-3 y 7-6.

Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
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