Ronda completa en la fecha 12 del anual femenino

Se cerró la fecha 12 del campeonato Anual de fútbol femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Sportivo 2 de Mayo goleó a Sportivo Luqueño por 5-0 con anotaciones de Silvia Leguizamón, Esther Villamayor, Maidi Cristaldo, Liz Bareiro e Ilda Zayas, mientras que Rubio Ñu y Sportivo Ameliano igualaron 1-1. Goles: Maribel Velázquez (RÑ) y Meysi Melgarejo (SA). En tanto, Sportivo Trinidense y Recoleta FC empataron sin goles.

En los compromisos de adelanto, lo resultados fueron: San Lorenzo 4-1 Nacional Humaitá, Olimpia 3-0 Guaraní y Libertad 1-0 Cerro Porteño.

La clasificación de la competencia está así: Libertad es líder con 32 unidades, seguido por Guaraní con 26, Olimpia y Cerro Porteño con 23, Sportivo San Lorenzo 18, Sportivo Trinidense 17, Nacional Humaitá 16, Recoleta 10, Sportivo 2 de Mayo 9, Rubio Ñu 8, Sportivo Luqueño 5 y Sportivo Ameliano 2.