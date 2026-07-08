Cerro Porteño sigue firme en la cima tras vencer a Presidente Hayes

El conjunto azulgrana mostró nuevamente solidez en todas sus líneas y construyó un triunfo sin sobresaltos gracias a los goles de Jorge Espinoza, Gonzalo Agüero y Jorge Sarubbi, sumando tres puntos fundamentales para mantenerse como líder exclusivo del campeonato.

Con este resultado, el Ciclón alcanza 26 puntos y continúa al frente de la clasificación, ampliando la diferencia sobre sus principales perseguidores cuando restan varias fechas por disputarse.

Resultados de la fecha 11

Recoleta FC 7-2 Deportivo Santaní

Sol/Campoalto 1-12 Exa Ysaty

Coronel Escurra 7-7 Afemec

3 de Mayo 6-7 San Cristóbal

Olimpia 3-3 Star’s Club

Presidente Hayes 0-3 Cerro Porteño

Tabla de posiciones