Cerro Porteño sigue firme en la cima tras vencer a Presidente Hayes
Cerro Porteño ratificó su gran presente en la Liga Premium de Futsal FIFA 2026 al derrotar por 3-0 a Presidente Hayes, en un compromiso correspondiente a la fecha 11, disputado en el Polideportivo de Presidente Hayes.
El conjunto azulgrana mostró nuevamente solidez en todas sus líneas y construyó un triunfo sin sobresaltos gracias a los goles de Jorge Espinoza, Gonzalo Agüero y Jorge Sarubbi, sumando tres puntos fundamentales para mantenerse como líder exclusivo del campeonato.
Con este resultado, el Ciclón alcanza 26 puntos y continúa al frente de la clasificación, ampliando la diferencia sobre sus principales perseguidores cuando restan varias fechas por disputarse.
Resultados de la fecha 11
- Recoleta FC 7-2 Deportivo Santaní
- Sol/Campoalto 1-12 Exa Ysaty
- Coronel Escurra 7-7 Afemec
- 3 de Mayo 6-7 San Cristóbal
- Olimpia 3-3 Star’s Club
- Presidente Hayes 0-3 Cerro Porteño
Tabla de posiciones
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|1°
|Cerro Porteño
|26
|2°
|Olimpia
|22
|2°
|Exa Ysaty
|22
|4°
|Afemec
|16
|5°
|Deportivo Santaní
|14
|5°
|Star’s Club
|14
|7°
|Recoleta FC
|12
|7°
|Presidente Hayes
|12
|9°
|San Cristóbal
|11
|10°
|3 de Mayo
|8
|11°
|Sol/Campoalto
|7
|12°
|Coronel Escurra
|4