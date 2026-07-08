08 jul. 2026
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Cerro Porteño sigue firme en la cima tras vencer a Presidente Hayes

Cerro Porteño ratificó su gran presente en la Liga Premium de Futsal FIFA 2026 al derrotar por 3-0 a Presidente Hayes, en un compromiso correspondiente a la fecha 11, disputado en el Polideportivo de Presidente Hayes.

Julio 08, 2026 10:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño es líder absoluto de la Liga Premium de Futsal FIFA.

El conjunto azulgrana mostró nuevamente solidez en todas sus líneas y construyó un triunfo sin sobresaltos gracias a los goles de Jorge Espinoza, Gonzalo Agüero y Jorge Sarubbi, sumando tres puntos fundamentales para mantenerse como líder exclusivo del campeonato.

Con este resultado, el Ciclón alcanza 26 puntos y continúa al frente de la clasificación, ampliando la diferencia sobre sus principales perseguidores cuando restan varias fechas por disputarse.

Resultados de la fecha 11

  • Recoleta FC 7-2 Deportivo Santaní
  • Sol/Campoalto 1-12 Exa Ysaty
  • Coronel Escurra 7-7 Afemec
  • 3 de Mayo 6-7 San Cristóbal
  • Olimpia 3-3 Star’s Club
  • Presidente Hayes 0-3 Cerro Porteño

Tabla de posiciones

Pos.EquipoPts.
Cerro Porteño26
Olimpia22
Exa Ysaty22
Afemec16
Deportivo Santaní14
Star’s Club14
Recoleta FC12
Presidente Hayes12
San Cristóbal11
10°3 de Mayo8
11°Sol/Campoalto7
12°Coronel Escurra4
Cerro Porteño Futsal Liga Premium
Redacción D10
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