Paraguay alcanza las semifinales del Mundial Unificado

Con pleno de victorias, la Selección Paraguaya de Fútbol Unificado avanzó a las semifinales del Mundial que se está desarrollando en Francia. Durante esta mañana, la Albirroja venció a Israel por 3-4 y se quedó con el liderato del Grupo C y por ende, con la clasificación.

Paraguay debía ganar sí o sí para avanzar de ronda ya que el rival de turno, que también ganó sus dos choques previos, presentaba un mejor saldo de gol. Y así lo hizo, el conjunto guaraní salió airoso en un juego bastante cerrado que se disputó en el Estadio PUC.

En su primera presentación, la Albirroja superó a Emiratos Árabes Unidos por 0-1, mientras que en el segundo choque goleó a China por 0-4.