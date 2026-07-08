08 jul. 2026
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Goleada de Paraguay en el Mundial de Fútbol Unificado

La Selección Paraguaya de Fútbol Unificado volvió a sumar de a tres en el Mundial que se lleva a cabo en Francia. La Albirroja goleó (0-4) a China y está a una victoria de las semifinales.

Julio 08, 2026 11:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Fútbol Unificado

Los albirrojos ganaron este miércoles.

Foto: Gentileza

Este miércoles, la Selección Paraguaya de Fútbol Unificado logró otro triunfo en el Mundial que se disputa en Francia. El cuadro albirrojo venció por un contundente 0-4 al conjunto de China en el estadio PUC.

En su primer partido, Paraguay había derrotado por la mínima (0-1) a Emiratos Árabes Unidos y con lo conseguido este miércoles, suma seis unidades, mismo puntaje que cuenta Israel, el siguiente y último adversario.

Si bien ambas selecciones llegan a la fecha final de la fase de grupos en igualdad de puntos, el rival cuenta con mejor saldo de goles por lo que el empate no favorece a la Albirroja, necesita ganar para avanzar a las semifinales del certamen.

El jueves, a partir de las 4:45, nuevamente en el estadio PUC, Paraguay se medirá con Israel por adueñarse del Grupo C y así quedar entre los cuatro mejores del torneo.

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