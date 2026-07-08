Goleada de Paraguay en el Mundial de Fútbol Unificado

Este miércoles, la Selección Paraguaya de Fútbol Unificado logró otro triunfo en el Mundial que se disputa en Francia. El cuadro albirrojo venció por un contundente 0-4 al conjunto de China en el estadio PUC.

En su primer partido, Paraguay había derrotado por la mínima (0-1) a Emiratos Árabes Unidos y con lo conseguido este miércoles, suma seis unidades, mismo puntaje que cuenta Israel, el siguiente y último adversario.

Si bien ambas selecciones llegan a la fecha final de la fase de grupos en igualdad de puntos, el rival cuenta con mejor saldo de goles por lo que el empate no favorece a la Albirroja, necesita ganar para avanzar a las semifinales del certamen.

El jueves, a partir de las 4:45, nuevamente en el estadio PUC, Paraguay se medirá con Israel por adueñarse del Grupo C y así quedar entre los cuatro mejores del torneo.