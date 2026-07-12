12 jul 2026
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McGregor reaparece tras cinco años y se lesiona ante Holloway en el inicio

El irlandés Conor McGregor, en lo que iba a ser el combate del año de la UFC, se lesionó en menos de un minuto, en la primera patada que lanzó con su pierna izquierda, en su duelo frente al estadounidense Max Holloway en la International Fight Week de Las Vegas.

Julio 12, 2026 08:19 a. m. • 
Por Redacción D10
UFC 329: McGregor v Holloway 2

McGregor y Holloway decepcionan.

Foto: AFP

Los asistentes, muchos de ellos tras pagar miles de dólares, contemplaron desilusionados como lo que iba a ser una de las veladas del año se convirtió en una cita para el olvido entre dos de las leyendas de la UFC.

McGregor, apodado ‘The notorious’, apareció en el ring con la bandera de Irlanda, pero, tras la presentación y el pitido inicial, en una patada con salto de tijera se llevó la mano a la pierna izquierdo, perdió el equilibrio, después se sentó y anunció su retirada, dando por tanto la victoria a Holloway.

“Se me ha fundido el motor. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno”, dijo poco después en X McGregor, tras reaparecer después de cinco años de ausencia.

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Redacción D10
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