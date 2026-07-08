Presentan el Sudamericano de Remo U17 “Asunción 2026"

En la Bahía de Asunción, del viernes 10 al domingo 12 de julio, se cumplirá el Campeonato Sudamericano de Remo “Asunción 2026".

La justa reunirá a los mejores exponentes del continente y es abierta para participación de clubes de toda la región. La misma se cumplirá en las modalidades Remo Olímpico: Categorías individuales, dobles, cuádruples y octetos, incluyendo embarcaciones mixtas.

En Costal Beachs Sprint: En modalidades masculinas y femeninas en 1X. Remo Indoor: Masculino y femenino, más en relevos mixtos en damas y varones.

La competencia es organizada por la Federación Paraguaya de Remo, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y con el aval de la Confederación Sudamericana de Remo.