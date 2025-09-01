Diego Martínez, conforme con el empate ante Libertad

Diego Martínez valoró el empate sacado por Cerro Porteño enfrentando a Libertad en La Huerta y los hinchas del Ciclón estallaron con el entrenador argentino por su conformismo.

Cerro Porteño empató 1-1 ante Libertad tras ir ganando el compromiso, lo que Diego Martínez calificó como “buen punto”. El adiestrador analizó el resultado de la siguiente manera: “Es un punto que suma, porque enfrentamos a un gran rival”.

Consultado sobre el resultado y el momento que atraviesa el equipo, fiel a su estilo, Diego Martínez ninguneó la pregunta. “El resultado y el momento no me preocupan. Obviamente nos hubiera gustado llevarnos los puntos, pero esto es así", cerró.