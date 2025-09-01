01 sept. 2025
Diego Martínez, conforme con el empate ante Libertad

Diego Martínez, técnico de Cerro Porteño, manifestó que la paridad con Libertad sirve por el peso que tiene el conjunto gumarelo.

Septiembre 01, 2025 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego Martínez, técnico de Cerro Porteño, dando indicaciones.+

Diego Martínez valoró el empate sacado por Cerro Porteño enfrentando a Libertad en La Huerta y los hinchas del Ciclón estallaron con el entrenador argentino por su conformismo.

Cerro Porteño empató 1-1 ante Libertad tras ir ganando el compromiso, lo que Diego Martínez calificó como “buen punto”. El adiestrador analizó el resultado de la siguiente manera: “Es un punto que suma, porque enfrentamos a un gran rival”.

Consultado sobre el resultado y el momento que atraviesa el equipo, fiel a su estilo, Diego Martínez ninguneó la pregunta. “El resultado y el momento no me preocupan. Obviamente nos hubiera gustado llevarnos los puntos, pero esto es así", cerró.

