Diego Martínez apuntó a lo emocional

En conferencia de prensa, el director técnico de Cerro Porteño reconoció que su equipo disputó un partido muy irregular, casi nulo en acciones de peligro, lejos de lo que mostró en los anteriores juegos.

Para el argentino Martínez se dieron dos factores para el flojo rendimiento del Ciclón como el “desgaste emocional”, después de haber ganado el superclásico (3-2) y, además, del desgaste propiamente por la seguidilla de juegos.

“Fue un partido donde nos faltó frescura y decisión a todo el equipo. A todo el equipo le costó, nos faltó frescura, jugadores muy importantes para nosotros no estuvieron como lo pueden estar, desde lo emocional no logramos imponernos a partir de esas dos victorias que logramos (superclásico y 2 de Mayo)”, dijo el DT.

Recordemos que Cerro Porteño tendrá su primer juego de octavos de final ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, este miércoles en La Nueva Olla.

