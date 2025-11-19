19 nov. 2025
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo se reunió con Trump por la visita del príncipe saudí

El capitán de la selección portuguesa y jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval.

Noviembre 19, 2025 03:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Cristiano Ronaldo Donald Trump

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de la asistente especial del presidente y asesora de comunicaciones de la Casa Blanca @MargoMartin47, que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d) posando con el jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.)

Foto: EFE

El capitán de la selección portuguesa y jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval antes de asistir el martes a la cena de gala organizada por el mandatario en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y a su delegación, de la que formaba parte el futbolista.

Trump y Cristiano Ronaldo posaron para una fotografía en el Despacho Oval, que fue publicada este miércoles en redes sociales por Margo Martin, una asesora del mandatario.

El presidente dio además un recorrido con el ex jugador del Real Madrid Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, por la columnata de la Casa Blanca, donde se encuentran las fotografías de los exmandatarios del país.

La Casa Blanca publicó en redes un video de Trump y Ronald caminando y el mensaje “dos GOAT” (Greatest of All Times, El mejor de todos los tiempos).

Por la noche, durante la cena con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona.

Cristiano Ronaldo y Rodríguez se hospedaron en un lujoso hotel a una calle de la Casa Blanca.

La visita del futbolista, quien se ha convertido en un promotor internacional turístico y económico del reino árabe, ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos.

En una reciente entrevista, el goleador de 40 años dijo que deseaba tener una charla agradable con Trump en el futuro para discutir “la paz global”, aunque no mencionó una fecha exacta para el encuentro ni confirmó que fuera a ocurrir.

Se espera que las selecciones masculinas de Portugal, capitaneada por Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso entre ambos en suelo estadounidense el próximo marzo.

Este supondría el primer partido de Ronaldo en Estados Unidos desde el verano de 2014, cuando saltó al campo con la camiseta del Real Madrid para un juego amistoso contra su exequipo, el Manchester United.

Desde entonces no volvió a viajar con el Real Madrid ni con la Juventus a Estados Unidos cuando estos equipos prepararon allí su pretemporada. EFE

Fútbol Internacional Cristiano Ronaldo Estados Unidos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-JPN-BOL
Fútbol Internacional
Bolivia se desinfla ante un Japón en forma para el Mundial
Bolivia perdió por 3-0 este martes su amistoso en Tokio contra Japón, que se mostró muy superior al equipo de Óscar Villegas y en buena forma para el Mundial de 2026, al que la Verde aspira a clasificarse en la repesca de marzo.
Noviembre 18, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G5-_5nKXsAACCWW.jpg
Fútbol Internacional
Artistas confirmados para la final de la Sudamericana
Ya se conocen a los artistas que estarán en el show previo a la gran final de la Conmebol Sudamericana.
Noviembre 18, 2025 11:31 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA qualifiers - Germany vs Slovakia
Fútbol Internacional
Alemania despeja las dudas y logra la clasificación para el Mundial
Alemania despejó este lunes las dudas que había dejado el partido del viernes ante Luxemburgo y se impuso por 6-0 ante Eslovaquia en un partido disputado en Leipzig que afrontó como si fuera la final.
Noviembre 17, 2025 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA Qualifiers - Malta vs Poland
Fútbol Internacional
Polonia sufre en Malta, pero pasa a la repesca con victoria
Polonia obtuvo una ajustada victoria este lunes ante Malta, 2-3, en el Ta’Qali National Stadium, en el último encuentro del grupo G.
Noviembre 17, 2025 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Xavi Simons
Fútbol Internacional
Países Bajos golea a Lituania y accede invicta al Mundial
Países Bajos culminó la fase de clasificación al Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, con una victoria este lunes ante Lituana por 4-0 y finalizó de manera invicta su andadura en el grupo G.
Noviembre 17, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-17 at 18.12.28.jpeg
Fútbol Internacional
Paraguay vs. México: Estadísticas e historial
Las selecciones de Paraguay y México aumentarán este martes los números de las estadísticas con un nuevo enfrentamiento en San Antonio, Texas.
Noviembre 17, 2025 06:17 p. m.
Carga Más