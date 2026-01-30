Rubio Ñu y Recoleta siguen sumando de a uno

Este jueves se completó la disputa de la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo con el empate 1-1 entre Rubio Ñu y Recoleta, equipos que habían igualado en sus respectivos compromisos de la primera fecha ante Ameliano y Trinidense, respectivamente.

El duelo disputado en la Arboleada del barrio Santísima Trinidad de Asunción tuvo emociones casi de inmediato con el tempranero gol convertido por Fernando Martínez tras asistencia de taco de William Mendieta.

Pese al marcador adverso, Recoleta tuvo mejor domino de pelota pero careció de tranquilidad para definir ante el portero rival. Algo que sí tendría Alan Wilk casi al terminar la primera parte tras una pelota filtrada de Wilfrido Báez.

En el segundo tiempo ya no se registraron emociones. El resultado final fue de 1-1 en La Arboleda. Un empate que le sirve a ambos para sumar, pero no de la manera planificada previamente donde el triunfo era la consigna.

Con este empate, Rubio Ñu y Recoleta suman 2 puntos en la clasificación. La próxima fecha, la tercera, tendrá a Rubio Ñu visitando a Guaraní el domingo 1 de febrero a las 20:15. Un día más tarde, el lunes 2, Recoleta recibirá a Libertad a partir de las 18:00.