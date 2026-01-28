28 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Olimpia no lo tuvo en cuenta y lo presentaron en Guatemala

Erik López, quien no fue tenido en cuenta en Olimpia, fue presentado como nuevo jugador del Municipal del fútbol de Guatemala.

Enero 28, 2026 06:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Erik López

Erik López ya luce la casaca escarlata.

Foto: Gentileza - Deportivo Municipal

Este miércoles, las cuentas en redes sociales del Deportivo Municipal anunciaron la llegada del delantero paraguayo Erik López, quien últimamente estuvo defendiendo la camiseta de Olimpia.

El futbolista de 24 años buscará tener los minutos deseados en el conjunto escarlata que es considerado como uno de los grandes clubes del balompié guatemalteco. En la temporada anterior disputó 22 encuentros y marcó tres goles con el Franjeado.

Antes de que se terminara el 2025 las informaciones sobre su salida de Para Uno comenzaron a circular y finalmente se concretó su fichaje por un equipo extranjero.

Olimpia Erik López Deportivo Municipal
Redacción D10
Más contenido de esta sección
damian bobadilla.jpg
Paraguayos en el Exterior
Damián Bobadilla y ‘Flaco’ López brillan en el clásico
Palmeiras, con gol y asistencia del internacional argentino José Manuel ‘Flaco’ López, ganó este sábado, por 3-1, a un São Paulo que intimidó con el tanto del paraguayo Damián Bobadilla, en el clásico de la quinta jornada del Campeonato Paulista.
Enero 25, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Fossati
Paraguayos en el Exterior
Jorge Fosatti defiende a Ángel Romero
El DT uruguayo Jorge Fossati tuvo palabras elogiosas sobre el delantero paraguayo Ángel Romero y su posible llegada a Boca.
Enero 24, 2026 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Mariano González, padelista.jpg
Paraguayos en el Exterior
Elogian en España a joven padelista paraguayo
El encarnaceno Mariano González viene destacándose como una gran proyección en la Premier Pádel, el circuito oficial de pádel profesional a nivel mundial.
Enero 23, 2026 04:22 p. m.
 · 
Redacción D10
G_Wd5CYX0AAEAel.jfif
Paraguayos en el Exterior
Barracas presenta oficialmente a Juan Espínola
El arquero Juan Espínola es nuevo jugador a préstamo de Barracas Central, que es el equipo del Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Enero 23, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
H1mXJgd4f_1200x0__1.jpg
Paraguayos en el Exterior
La ex figura de Boca Juniors que criticó a Ángel Romero
Una ex figura de Boca Juniors criticó la posible llegada del paraguayo Ángel Romero al conjunto xeneize.
Enero 23, 2026 11:41 a. m.
 · 
Redacción D10
G_OfxpMW8AEvHRN.jfif
Paraguayos en el Exterior
Rodrigo Bogarín llega a Barracas Central
El ex Guaraní, Rodrigo Bogarín, fue presentado en las últimas horas como nuevo jugador de Barracas Central, de la primera división argentina.
Enero 22, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más