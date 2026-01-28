Olimpia no lo tuvo en cuenta y lo presentaron en Guatemala

Este miércoles, las cuentas en redes sociales del Deportivo Municipal anunciaron la llegada del delantero paraguayo Erik López, quien últimamente estuvo defendiendo la camiseta de Olimpia.

El futbolista de 24 años buscará tener los minutos deseados en el conjunto escarlata que es considerado como uno de los grandes clubes del balompié guatemalteco. En la temporada anterior disputó 22 encuentros y marcó tres goles con el Franjeado.

✍🏼👹 Erik López ya es escarlata.

Llega desde el Club Olimpia 🇵🇾 para defender la roja y dejarlo todo por este escudo.

¡Bienvenido y vamos con todo! pic.twitter.com/KNEsDaPwiD — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) January 28, 2026

Antes de que se terminara el 2025 las informaciones sobre su salida de Para Uno comenzaron a circular y finalmente se concretó su fichaje por un equipo extranjero.