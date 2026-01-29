29 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Walter Clar disfruta de un buen comienzo en Brasil

Walter Clar, referente del Chacopense, comenzó la temporada en Brasil tal como terminó el año pasado: Marcando.

Enero 29, 2026 02:10 p. m. • 
Por Redacción D10
walter clar.jpg

Walter Clar celebra un gol con el Chapecoense.

Foto: Gentileza

Walter Clar, lateral paraguayo del Chapecoense, se mostró feliz por su rendimiento en el estreno en el Campeonato Brasileño, que comenzó con victoria frente al Santos y marcando un gol desde los doce pasos.

“Muy feliz después de la victoria, pude marcar un gol, hacerme sentir en el marcador. Siempre es importante y arrancar de esa manera en el Brasileirão, nos ayuda mucho desde lo anímico”, señaló en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

El itapuense dijo que comenzó otra temporada en el balompié de ese país, tal como culminó el año pasado. “Me tocó hacer el último gol del año para el ascenso, y el primero en el Brasileirão, fue en el mismo arco, de la misma manera, fue de penal, fue calcado”, rememoró.

Clar, de 31 años de edad, encontró su lugar en Santa Catarina, a donde llegó en el 2024 procedente de Tacuary y luego de deambular por cerca de una decena de equipos. “Desde lo futbolístico, a nivel de familia, en la ciudad no hay nada que reprochar. Solo agradecer y disfrutar”, sentenció.

Paraguayos en el exterior Walter Clar Chapecoense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260127_081657.jpg
Paraguayos en el Exterior
Las palabras de Ángel Romero, refuerzo de Boca Juniors
Ángel Romero brindó algunas palabras antes de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors.
Enero 27, 2026 08:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Gol y asistencia de Julio Enciso ante el Lille
VIDEO. El paraguayo Julio Enciso aportó un gol y una asistencia para la goleada por 1-4 que el Racing de Estrasburgo le propinó al Lille, por la 19ª fecha de la Ligue 1.
Enero 25, 2026 06:39 p. m.
 · 
Redacción D10
damian bobadilla.jpg
Paraguayos en el Exterior
Damián Bobadilla y ‘Flaco’ López brillan en el clásico
Palmeiras, con gol y asistencia del internacional argentino José Manuel ‘Flaco’ López, ganó este sábado, por 3-1, a un São Paulo que intimidó con el tanto del paraguayo Damián Bobadilla, en el clásico de la quinta jornada del Campeonato Paulista.
Enero 25, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Fossati
Paraguayos en el Exterior
Jorge Fosatti defiende a Ángel Romero
El DT uruguayo Jorge Fossati tuvo palabras elogiosas sobre el delantero paraguayo Ángel Romero y su posible llegada a Boca.
Enero 24, 2026 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Mariano González, padelista.jpg
Paraguayos en el Exterior
Elogian en España a joven padelista paraguayo
El encarnaceno Mariano González viene destacándose como una gran proyección en la Premier Pádel, el circuito oficial de pádel profesional a nivel mundial.
Enero 23, 2026 04:22 p. m.
 · 
Redacción D10
G_Wd5CYX0AAEAel.jfif
Paraguayos en el Exterior
Barracas presenta oficialmente a Juan Espínola
El arquero Juan Espínola es nuevo jugador a préstamo de Barracas Central, que es el equipo del Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Enero 23, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más