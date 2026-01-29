Walter Clar disfruta de un buen comienzo en Brasil

Walter Clar, lateral paraguayo del Chapecoense, se mostró feliz por su rendimiento en el estreno en el Campeonato Brasileño, que comenzó con victoria frente al Santos y marcando un gol desde los doce pasos.

“Muy feliz después de la victoria, pude marcar un gol, hacerme sentir en el marcador. Siempre es importante y arrancar de esa manera en el Brasileirão, nos ayuda mucho desde lo anímico”, señaló en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

El itapuense dijo que comenzó otra temporada en el balompié de ese país, tal como culminó el año pasado. “Me tocó hacer el último gol del año para el ascenso, y el primero en el Brasileirão, fue en el mismo arco, de la misma manera, fue de penal, fue calcado”, rememoró.

Clar, de 31 años de edad, encontró su lugar en Santa Catarina, a donde llegó en el 2024 procedente de Tacuary y luego de deambular por cerca de una decena de equipos. “Desde lo futbolístico, a nivel de familia, en la ciudad no hay nada que reprochar. Solo agradecer y disfrutar”, sentenció.