Diego Gómez tiene competencia en el medio del Brighton

Diego Gómez viene siendo una pieza clave en la estructura inicial del Brighton de Inglaterra. Con presencia constante en el área y ocasionales goles, el ex Libertad cuenta con la confianza del entrenador alemán Fabian Hürzeler, aunque en el mediocampo ofensivo de la Gaviotas hay una gran competencia de figuras.

Ahora se suma la vuelta de Carlos Baleba, quien tuvo un muy buen rendimiento personal con Camerún en la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos. El centrocampista regresa de África con ganas de encontrar un lugar en el onceno titular.

Además, según informa The Argus, el experimentado James Millner participó “activamente de la movilización” de ayer, por lo que es otra de las opciones en el medio ofensivo de las Gaviotas. “Él (que no fue convocado para la Copa FA) y Baleba se unen ahora a Pascal Gross, Jack Hinshelwood y Diego Gómez en lo que podrían ser solo dos puesto en el once inicial para enfrentarse al Bornemouth el lunes”, consideró el periodista Brian Owen de The Argus.

Brighton vuelve a entrar en competencia este lunes por la fecha 22 de la Premier League, cuando enfrente al Bornemouth.