Diego Gómez tiene competencia en el medio del Brighton

El paraguayo Diego Gómez viene siendo titular, pero un regreso de la Copa Africana de Naciones le da competencia para este fin de semana.

Diego Gómez sacudió las redes este sábado.

Diego Gómez viene siendo una pieza clave en la estructura inicial del Brighton de Inglaterra. Con presencia constante en el área y ocasionales goles, el ex Libertad cuenta con la confianza del entrenador alemán Fabian Hürzeler, aunque en el mediocampo ofensivo de la Gaviotas hay una gran competencia de figuras.

Ahora se suma la vuelta de Carlos Baleba, quien tuvo un muy buen rendimiento personal con Camerún en la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos. El centrocampista regresa de África con ganas de encontrar un lugar en el onceno titular.

Además, según informa The Argus, el experimentado James Millner participó “activamente de la movilización” de ayer, por lo que es otra de las opciones en el medio ofensivo de las Gaviotas. “Él (que no fue convocado para la Copa FA) y Baleba se unen ahora a Pascal Gross, Jack Hinshelwood y Diego Gómez en lo que podrían ser solo dos puesto en el once inicial para enfrentarse al Bornemouth el lunes”, consideró el periodista Brian Owen de The Argus.

Brighton vuelve a entrar en competencia este lunes por la fecha 22 de la Premier League, cuando enfrente al Bornemouth.

Paraguayos en el Exterior
Rubén Lezcano marca su primer gol en Fluminense
En juego por el Campeonato Carioca, el paraguayo Rubén Lezcano anotó su primer gol con el Fluminense, contra el Madureira. El equipo ganó 2-1 en su estreno. El ofensivo guaraní disputó el encuentro hasta el minuto 74.
Enero 14, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Éver Hugo Almeida recomienda a Erik López en Guatemala
El delantero paraguayo Erik López se encuentra en el interés del Deportivo Municipal de Guatemala, club que recibió la recomendación de un viejo conocido: Éver Hugo Almeida.
Enero 14, 2026 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Javier Báez es un pedido de César Farías en Barcelona de Ecuador
El defensor paraguayo Javier Báez se encuentra cerca de fichar por el Barcelona de Ecuador, por expreso pedido del entrenador venezolano César Farías.
Enero 14, 2026 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Gabriel Ávalos en la Serie Río de la Plata
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se hizo sentir para Independiente con un golazo en la victoria ante Everton de Chile por la Serie Río de la Plata.
Enero 14, 2026 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Talleres está muy cerca de contratar a Ronaldo Martínez
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez puede cambiar de equipo pero no de país: pasaría de Platense a Talleres de Córdoba.
Enero 13, 2026 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Dorival: “Hay que respetar la historia de Ángel Romero”
En conferencia de prensa, el entrenador del Corinthians fue elogioso con el paso del paraguayo por el club.
Enero 13, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
