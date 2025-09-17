Diego Gómez entrenó “a tope”

Un día antes del partido del Brighton contra el Bornemouth en el fin de semana pasado, el entrenador alemán Fabian Hürzeler había dicho que el volante ofensivo paraguayo Diego Gómez estaba “en buena forma”, a pesar de ser el que más minutos disputó entre los jugadores internacionales de las Gaviotas implicados con sus selecciones nacionales. Sin embargo, Gómez no apareció en la convocatoria para la caída 2-1 del sábado, aparentemente por una fatiga muscular.

Esta tarde de Inglaterra, sin embargo, la prensa de Sussex (el condado donde está el Brighton) reportó que el paraguayo estuvo presente en el entrenamiento del primer equipo, de manera normal y más bien con mucha energía.

“Gómez se ve en mucho mejor forma, ya que se le vio entrenando a tope el miércoles antes del partido del sábado contra los Spurs en el Amex Stadium”, contó Sussex Express.

Derren Howard, jefe de deportes del medio, aseguró que “Gómez aporta atletismo y potencia en las zonas centrales y supone una amenaza de gol, como demostró contra el Tottenham la temporada pasada con un golazo en el último partido”.

Brighton enfrenta el sábado, desde las 11:00, a Tottenham, precisamente el equipo al que le marcó su único gol hasta ahora en la Premier.