27 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Diego Gómez anota en la Copa de Inglaterra

Diego Gómez, volante paraguayo del Brighton, anotó su primer gol en la temporada con el equipo inglés.

Diego Goméz

Diego Gómez anotó el tercer tanto del Brighton.

Foto: Gentileza - Brighton

El paraguayo Diego Gómez fue autor de uno de los tres tantos que anotó el Brighton en la goleada 0-6 sobre el Oxford United, por la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, también conocida como Carabao Cup.

El ex Libertad fue titular y a los 60 minutos marcó el tercer gol de su equipo. Tras tiro libre de esquina, Gómez aprovechó una pelota boyante en el área contraria para definir de puntín frente al arco.

Es el primer partido de titular del paraguayo en la temporada, pues en los partidos de la Premier League hasta ahora ha ingresado en la segunda etapa.

