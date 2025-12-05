05 dic. 2025
Copa del Mundo

Paraguay, en el grupo de Estados Unidos, Australia y del repechaje europeo

Tras el sorteo de grupos de la Copa del Mundo realizado en Washington, la Selección Paraguaya de Fútbol quedó en el Grupo D que lo comparte con Estados Unidos, Australia y repechaje europeo.

Diciembre 05, 2025 04:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

La Selección Paraguaya tiene el camino definido..

Foto: Gentileza - Albirroja

Este viernes se realizó el sorteo para conocer cómo quedaron conformados los distintos grupos de la Copa del Mundo 2026 y obviamente, Paraguay ya tiene el panorama claro con relación a sus rivales.

La selección dirigida por Gustavo Alfaro quedó encuadrada en el Grupo D, y lo comparte con Estados Unidos, Australia y una selección que saldrá del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El primer encuentro que disputará la Albirroja será frente a Estados Unidos Los Ángeles. Después de estar ausente en tres ediciones seguidas, Paraguay se clasificó al Mundial 2026, siendo la sexta selección en las Eliminatorias Sudamericanas.

Mascota Mundial 2026
Copa del Mundo
Las mascotas oficiales del Mundial 2026
La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, y que representan a un alce, un águila y un jaguar, animales simbólicos de estos tres países.
Septiembre 25, 2025 02:13 p. m.
 · 
Redacción D10
COPA DEL MUNDO
Copa del Mundo
Estados Unidos anuncia que examinará “a fondo” los visados
Estados Unidos examinará a fondo las solicitudes de visado de los turistas interesados en viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol del 2026.
Agosto 22, 2025 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Trump.png
Copa del Mundo
Sorteo del Mundial será en diciembre
El presidente de los EEUU, Donald Trump, anunció que el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 será en Washington, en diciembre.
Agosto 22, 2025 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10