Paraguay, en el grupo de Estados Unidos, Australia y del repechaje europeo

Este viernes se realizó el sorteo para conocer cómo quedaron conformados los distintos grupos de la Copa del Mundo 2026 y obviamente, Paraguay ya tiene el panorama claro con relación a sus rivales.

La selección dirigida por Gustavo Alfaro quedó encuadrada en el Grupo D, y lo comparte con Estados Unidos, Australia y una selección que saldrá del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El primer encuentro que disputará la Albirroja será frente a Estados Unidos Los Ángeles. Después de estar ausente en tres ediciones seguidas, Paraguay se clasificó al Mundial 2026, siendo la sexta selección en las Eliminatorias Sudamericanas.