Calendario deportivo para el 2026

El Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 acapara la atención en un calendario deportivo anual internacional, que tendrá variada actividad durante los 12 meses del año.

La Copa del Mundo de Fútbol que se cumplirá en Estados Unidos, México y Canadá significa el regreso de la Albirroja al Mundial luego de 16 años, centrando la atención durante los meses de junio y julio.

MÁS COMPETENCIA. A nivel país, de arranque la Conmebol centrará dos certámenes con la disputa de la Copa América de Futsal FIFA a nivel de mayores, en donde a Albirroja tomará protagonismo, y el Sudamericano femenino Sub 20, que califica al Mundial de Polonia, en donde el equipo paraguayo buscará calificar otra vez a una cita ecuménica.

A su vez, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana entrarán inmediatamente en acción con la ronda inicial, como principales atractivos en el fútbol, mientras que en el polideportivo, los Juegos Odesur tanto en juvenil como en mayores, abre el ciclo olímpico, de cara a los Juegos de Los Ángeles del 2028.

En el tenis, la gira arranca con el Australian Open, mientras que en el automovilismo, Joshua Duerksen tendrá su chance en la F2 de plantar bandera por el mundo.

EL CALENDARIO COMPLETO