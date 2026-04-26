Libertad recupera la sonrisa ante Olimpia en un partidazo

El clásico blanco y negro fue para Libertad por 3-2 en un vibrante compromiso disputado en La Huerta en el estreno de Juan Samudio como técnico gumarelo.

El líder Olimpia desperdició la chance de dejar prácticamente sentenciada la consagración del torneo Apertura tras lo que fue el empate de Cerro Porteño ante Ameliano.

Libertad tuvo una ráfaga de buen fútbol aprovechando para ponerse 2-0 con los goles de Federico Pachi Carrizo de media distancia y Alexis Fretes de cabeza tras una floja salida de Gastón Olveira que incluso pudo haber sido expulsado por su llegada tardía al balón.

En el segundo tiempo se llegó el tercero gumarelo por intermedio de Gustavo Aguilar que disparó al techo del arco dejando sin capacidad de reacción a Gastón Olveira que quedó estancado sobre su línea.

Cuando todo parecía encaminado para una goleada repollera se dio la expulsión de Álvaro Campuzano por una supuesta acción violenta, cuando la jugada solo era merecedora de tarjeta amarilla. Muchas críticas al árbitro David Ojeda por esta determinación.

Olimpia aprovechó la superioridad numérica y rápidamente se puso a tiro de empate con goles de Gustavo Vargas y Mateo Gamarra.

La recta final fue infartante, Olimpia fue con todo en busca del triunfo pero Libertad cerró muy bien los espacios.

El Guma le ganó al puntero del Apertura y encendió la recta final del campeonato. Olimpia sigue líder, ahora con 5 puntos de ventaja sobre Cerro Porteño. El Decano tiene 39 puntos y Libertad trepó a la séptima posición con 24 unidades.

La próxima fecha, la decimonovena , Libertad recibirá a San Lorenzo el viernes 1 de mayo a las 20:00. Olimpia jugará el 3 de mayo ante Ameliano a las 17:45.