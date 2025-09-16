Días decisivos

La sorpresiva derrota de Cerro Porteño frente a General Caballero (2-1), el sábado último en el estadio Ka’arendy, mantiene en jaque el proceso deportivo liderado por el entrenador Diego Martínez.

Según las informaciones periodísticas, el argentino se jugará mañana su continuidad en el cargo frente al Atlético Tembetary en el partido de regularización de la fecha 11 del campeonato Clausura.

En medio de esta situación, los dirigentes se mantienen en absoluto silencio, aunque en Mallorquín se vio una reunión improvisada de la plana mayor, tras el duro revés sufrido en el campo de juego.

OLLA CALIENTE. Pese a que el compromiso se disputará en La Nueva Olla, desde las 19:00, el profesional argentino saldrá en un escenario caliente por la presión que ejercerán los hinchas. Recordemos que Martínez no podrá estar tras la línea de cal por su expulsión en Alto Paraná.

Debido a este difícil momento del club azulgrana, solo una victoria contundente frente al colista del torneo podría cambiar el tenso ambiente que reina en estos días en Barrio Obrero.

MALA RACHA. El Ciclón no gana en el certamen hace tres partidos, padeciendo dos derrotas contra rivales que ambicionan otros objetivos en la competencia, como son los casos de Trinidense y General Caballero. La tercera frenada se dio ante Libertad (1-1).