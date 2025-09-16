16 sept. 2025
Cerro Porteño

Días decisivos

El entrenador argentino Diego Martínez se juega su continuidad en el partido frente a Tembetary.

Septiembre 16, 2025 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
diego martinez martínez_63070173.jpg

Clave. Diego Martínez buscará ganarle a Tembetary para devolverle tranquilidad a Cerro Porteño, alterado luego de caer en Juan León Mallorquín.

La sorpresiva derrota de Cerro Porteño frente a General Caballero (2-1), el sábado último en el estadio Ka’arendy, mantiene en jaque el proceso deportivo liderado por el entrenador Diego Martínez.

Según las informaciones periodísticas, el argentino se jugará mañana su continuidad en el cargo frente al Atlético Tembetary en el partido de regularización de la fecha 11 del campeonato Clausura.

En medio de esta situación, los dirigentes se mantienen en absoluto silencio, aunque en Mallorquín se vio una reunión improvisada de la plana mayor, tras el duro revés sufrido en el campo de juego.

OLLA CALIENTE. Pese a que el compromiso se disputará en La Nueva Olla, desde las 19:00, el profesional argentino saldrá en un escenario caliente por la presión que ejercerán los hinchas. Recordemos que Martínez no podrá estar tras la línea de cal por su expulsión en Alto Paraná.

Debido a este difícil momento del club azulgrana, solo una victoria contundente frente al colista del torneo podría cambiar el tenso ambiente que reina en estos días en Barrio Obrero.

MALA RACHA. El Ciclón no gana en el certamen hace tres partidos, padeciendo dos derrotas contra rivales que ambicionan otros objetivos en la competencia, como son los casos de Trinidense y General Caballero. La tercera frenada se dio ante Libertad (1-1).

Cerro Porteño Diego Martínez Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gzs3E-wXIAAzBcI.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño, con bajas para el domingo
Cerro Porteño contará con tres bajas importantes para el partido del domingo ante Tembetary.
Septiembre 03, 2025 11:39 a. m.
 · 
Redacción D10
aliseda cerro_62828871.jpg
Cerro Porteño
Cerro: Retorno a las labores
El plantel de Cerro Porteño retoma las labores luego de una pausa de 2 días, apuntando al próximo compromiso que animará ante Tembetary, el domingo 7 en La Nueva Olla, en el cierre de la primera rueda del Clausura.
Septiembre 03, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
j fñal ñlsd fña fdas_62813185.jpg
Cerro Porteño
Cerro: Semana para recuperar valores
Cerro Porteño retoma las labores luego de su empate con Libertad, que significó dejar la cima de la clasificación del torneo Clausura.
Septiembre 02, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
libertad vs cerro porteño_06_62793156.jpg
Cerro Porteño
Diego Martínez, conforme con el empate ante Libertad
Diego Martínez, técnico de Cerro Porteño, manifestó que la paridad con Libertad sirve por el peso que tiene el conjunto gumarelo.
Septiembre 01, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
GzeejZMWoAAzbFS.jpg
Cerro Porteño
Mentalizados en la lucha
Cerro Porteño trabaja de cara a su compromiso ante Libertad, que será este domingo en La Huerta desde las 16:00.
Agosto 30, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
GzY1oXRX0AEae0I.jpeg
Cerro Porteño
Apuntando al Gumarelo
Cerro Porteño se prepara para visitar a Libertad, este domingo 31 en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, por la fecha 10 del torneo Clausura 2025.
Agosto 29, 2025 06:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más