El fútbol paraguayo y la aspiración de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, aseveró que su equipo de trabajo está haciendo “un estudio del fútbol paraguayo para ponerlo en contraposición con el fútbol brasileño contra el fútbol argentino. Y nuestra intención es buscar diagnósticos para decir a dónde estamos parados”.

“¿Por qué razón la semana que viene en Paraguay no hay un equipo paraguayo jugando la final de la Copa Sudamericana? O en la semifinal. O cuando vayamos a Lima no hay un equipo paraguayo jugando en esas instancias”, cuestionó.

Descartó que las diferencias sean exclusivamente desde lo económico: “No es una cuestión de presupuesto. Yo veo los presupuestos del fútbol paraguayo y veo presupuestos que están equilibrados con equipos muy importantes”.

“Mi aspiración no es únicamente que Paraguay juegue un mundial competitivo, que Paraguay juegue de igual a igual: que Paraguay crezca. Como le dije al presidente. ¿A dónde queremos ver a Paraguay dentro de cinco años? ¿Cómo lo vemos Paraguay dentro de diez años? ¿De qué manera queremos verlo? ¿Qué podemos hacer?”, se preguntó.

“El proyecto no es de un entrenador. El proyecto es de un país. El proyecto ni es siquiera de la APF. El proyecto es de un país”, resumió. Gustavo Alfaro ahora debe enfocarse en el segundo amistoso, que será ante México, el 18 de noviembre a las 22:30.

