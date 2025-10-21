Di Tore descarta la llegada de Martínez

El partido se disputó en La Huerta, el Guma arrancó bien con el tanto de Óscar Cardozo a los 7’, pero la V Azulada reaccionó y antes de la culminación de la primera mitad ya emparejó las acciones y en el complemento lo dio vuelta. Ante esta situación, trascendió una posible llegada del DT argentino Diego Martínez en reemplazo de Pablo Guiñazú, para el 2026.

Sin embargo, el presidente del club, Rubén Di Tore, señaló que aún no se habló de cambios. Recordemos que días atrás, el titular repollero expresó que todos los futbolistas al igual que el cuerpo técnico serán evaluados para su continuidad.