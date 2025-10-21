21 oct. 2025
Libertad

Di Tore descarta la llegada de Martínez

Libertad no levanta cabeza en el Clausura 2025, en la fecha 17 volvió a caer, en esta ocasión ante Ameliano por 1-2. Fue el sexto juego sin conocer de victorias.

Octubre 21, 2025 07:03 a. m. • 
Por Redacción D10
diego martinez martínez_63070173.jpg

Diego Martínez, ex entrenador de Cerro Porteño.

El partido se disputó en La Huerta, el Guma arrancó bien con el tanto de Óscar Cardozo a los 7’, pero la V Azulada reaccionó y antes de la culminación de la primera mitad ya emparejó las acciones y en el complemento lo dio vuelta. Ante esta situación, trascendió una posible llegada del DT argentino Diego Martínez en reemplazo de Pablo Guiñazú, para el 2026.

Sin embargo, el presidente del club, Rubén Di Tore, señaló que aún no se habló de cambios. Recordemos que días atrás, el titular repollero expresó que todos los futbolistas al igual que el cuerpo técnico serán evaluados para su continuidad.

Redacción D10
