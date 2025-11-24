Libertad es el monarca

El Gumarelo se impuso en la última fecha a Cerro Porteño por 1-0 con anotación de Zunilda Coronel.

El Albinegro triunfó y se coronó con Patricia López; Naomi De León, Natalia Genes, Paola Genes y Damia Cortaza (75' Fiorella Aquino); Luisa Talavera, María Garay, Liza Larrea (64' Wilma Espinoza) y Ramona Martínez (75' Dahiana Osorio); Angélica Vázquez (64' Luz Cardozo) y María Tamay (75' Zunilda Coronel). DT: Ariel Rivaldi.

A su vez, el representativo de Guaraní se adjudicó el vicecampeonato, tras vencer a Olimpia por 2-1 con tantos de Daniela González y Larissa Zaldívar. Descontó Claudia Martínez.

En la Zona B de la Copa EFE, el equipo de General Caballero de Mallorquín se quedó con el título de ganador, tras superar en la última fecha a Luqueño por 6-0 con tantos de Natalia Miranda 2, Genifer Medina, Milagros Ortiz, Evelyn Peña y Sirley Portillo.