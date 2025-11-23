Libertad pone su máximo potencial ante Cerro Porteño

Libertad acaba de confirmar su onceno titular para medirse a Cerro Porteño en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

El elenco gumarelo que dirige el argentino Pablo Guiñazú presente la siguiente formación titular: Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hugo Fernández, Iván Franco y Roque Santa Cruz.

Libertad buscará amargar la fiesta que tiene preparado Cerro Porteño que de obtener el triunfo y que Guaraní no gane en Mallorquín, podría gritar nuevamente campeón tras largos cuatro años de espera.