23 nov. 2025
Libertad

Libertad pone su máximo potencial ante Cerro Porteño

Libertad dio a conocer su formación titular para medir a Cerro Porteño a partir de las 18:00 en La Nueva Olla con una formación estelar.

Noviembre 23, 2025 04:53 p. m. • 
Por Redacción D10
G6dcAFlWcAAgamI.jpg

Libertad utilizará camiseta alternativa en La Nueva Olla azulgrana.

Libertad acaba de confirmar su onceno titular para medirse a Cerro Porteño en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

El elenco gumarelo que dirige el argentino Pablo Guiñazú presente la siguiente formación titular: Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hugo Fernández, Iván Franco y Roque Santa Cruz.

Libertad buscará amargar la fiesta que tiene preparado Cerro Porteño que de obtener el triunfo y que Guaraní no gane en Mallorquín, podría gritar nuevamente campeón tras largos cuatro años de espera.

Libertad Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad_63514528.jfif
Libertad
En Libertad finalizarán once contratos este fin de año
Once futbolistas terminan contrato con Libertad en diciembre de este año.
Octubre 07, 2025 05:09 p. m.
Matías Espinoza_63420215.jfif
Libertad
Espinoza: “Este fue un semestre para olvidar”
Libertad quedó fuera de la Copa Paraguay 2025, tras ser superado en penales por Guaraní (4-3) en un partido que tuvo de todo.
Octubre 03, 2025 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Rodrigo Morínigo_63233043.jfif
Libertad
Morínigo, ya recuperado, podría medir al Trico
Larga espera la de Rodrigo Morínigo, portero de Libertad, que ya se encuentra totalmente recuperado de la rotura fibrilar que sufrió el 10 de agosto en el duelo ante Recoleta FC.
Septiembre 24, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad_63218237.jfif
Libertad
Pablo Guiñazú: “Son cosas que pasan”
Libertad experimentó su primera derrota en el ciclo del entrenador Pablo Guiñazú, fue 1-0 ante el 2 de Mayo, en condición de local.
Septiembre 23, 2025 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10
G0_JDooXAAAbsHA.jpeg
Libertad
El Guma aguarda al Gallo con la moral fortalecida
El plantel principal de Libertad realizó ayer su jornada de entrenamiento en el predio de Farmacenter, ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora (ZN), con miras a su duelo ante el 2 de Mayo.
Septiembre 18, 2025 08:36 a. m.
 · 
Redacción D10
G05wORLXwAA68s8.jpeg
Libertad
Silva continuará en la portería
El presidente del club Libertad, Rubén Di Tore, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) señaló que el guardameta Rodrigo Morínigo resintió su lesión y seguirá con los trabajos de fisioterapia.
Septiembre 17, 2025 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más