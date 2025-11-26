26 nov. 2025
Libertad

Julio Cáceres también suena en el Gumarelo

Libertad cierra mañana la temporada 2025 con más pena que gloria, a pesar de haber conseguido el título en el Apertura 2025, la pobre campaña del Clausura (10°) dejó las puertas abiertas para realizar varios cambios.

Noviembre 26, 2025 
Por Redacción D10
Julio Cáceres, entrenador de Sportivo Luqueño.

Si nos referimos específicamente al cambio de DT, el argentino Pablo Guiñazú a pesar de haber dirigido en un buen tramo del Clausura no supo organizar el grupo de futbolistas que venían de ganar ocho de los últimos nueve torneos. Suena el nombre Francisco Arce como principal candidato y ahora se acopla a la puja El Emperador, Julio César Cáceres. Este último de reciente labor en este torneo con Sportivo Luqueño.

En cuanto al cronograma repollero se puede mencionar que el plantel quedará libre después del juego ante Gral. Caballero y retornan a los trabajos el 14 de diciembre en La Huerta y en el Centro de Alto Rendimiento en Fernando de la Mora (Zona Norte).

