Julio Cáceres también suena en el Gumarelo

Si nos referimos específicamente al cambio de DT, el argentino Pablo Guiñazú a pesar de haber dirigido en un buen tramo del Clausura no supo organizar el grupo de futbolistas que venían de ganar ocho de los últimos nueve torneos. Suena el nombre Francisco Arce como principal candidato y ahora se acopla a la puja El Emperador, Julio César Cáceres. Este último de reciente labor en este torneo con Sportivo Luqueño.

En cuanto al cronograma repollero se puede mencionar que el plantel quedará libre después del juego ante Gral. Caballero y retornan a los trabajos el 14 de diciembre en La Huerta y en el Centro de Alto Rendimiento en Fernando de la Mora (Zona Norte).