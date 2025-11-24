24 nov. 2025
Libertad

Chiqui Arce espera la culminación del torneo para negociar

Francisco Chiqui Arce podría iniciar un nuevo ciclo como entrenador en Libertad. El DT está aguardando que culmine el torneo Clausura para negociar.

Noviembre 24, 2025 05:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce.jfif

Francisco Arce según lo trascendido será el nuevo entrenador de Libertad.

Foto: Gentileza.

“Hay que esperar que termine el campeonato. A fin de mes de seguro habrá algo. Por el momento no hay nada”, señaló este lunes en charla con Fútbol a lo Grande el entrenador Francisco Chique Arce al ser consultado sobre su posible vinculación con el club Libertad.

Arce dio a entender, además, que no sería exclusivamente el Guma el único interesado en su contratación. “Una vez que culmine el Clausura iniciará la ventana de pases y los movimientos en cuanto a los cuerpos técnicos”, señaló.

Específicamente, Libertad culmina su participación en el presente torneo este jueves, de local, en La Huerta, ante General Caballero, desde las 17:30.

La campaña con el actual entrenador Pablo Guiñazú, sumada al inicio de Sergio Aquino, fue una de las peores desde su ascenso a Primera División a inicios del siglo XXI. El cambio de DT será inminente en Tuyucuá atendiendo que en el 2026 tendrá el desafío de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Redacción D10
