Chiqui Arce espera la culminación del torneo para negociar

“Hay que esperar que termine el campeonato. A fin de mes de seguro habrá algo. Por el momento no hay nada”, señaló este lunes en charla con Fútbol a lo Grande el entrenador Francisco Chique Arce al ser consultado sobre su posible vinculación con el club Libertad.

Arce dio a entender, además, que no sería exclusivamente el Guma el único interesado en su contratación. “Una vez que culmine el Clausura iniciará la ventana de pases y los movimientos en cuanto a los cuerpos técnicos”, señaló.

Específicamente, Libertad culmina su participación en el presente torneo este jueves, de local, en La Huerta, ante General Caballero, desde las 17:30.

La campaña con el actual entrenador Pablo Guiñazú, sumada al inicio de Sergio Aquino, fue una de las peores desde su ascenso a Primera División a inicios del siglo XXI. El cambio de DT será inminente en Tuyucuá atendiendo que en el 2026 tendrá el desafío de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.