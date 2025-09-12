Despedida a lo grande

Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, habló con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y resaltó la brillante clasificación de la Albirroja al Mundial de Norteamérica 2026.

“Es una tremenda alegría para todos. Después de mucho batallar pudimos dar en el clavo y lograr esta tan ansiada clasificación, que fue superdisputada, con un cuádruple empate en la tercera posición de la tabla”, destacó.

en casa. Mirando el futuro, la entidad madre del fútbol paraguayo buscará concretar un partido de despedida en nuestro país, correspondiendo a la petición especial realizada por el seleccionador nacional.

“Se está buscando para la fecha de marzo de enfrentar a un rival europeo y a un rival africano, esos son pedidos del profe (Gustavo Alfaro)”, dijo.

“Tratar de medirnos con selecciones con las cuales no tenemos normalmente competencia, poder saber cómo juegan, ver su fútbol, enfrentarnos a ellos, probablemente en marzo y la idea es hacer uno de ellos en Paraguay, hacer una gran fiesta en el Defensores del Chaco”, añadió.

Más partidos. En otro momento, el dirigente aseguró que la intención de los países sudamericanos es albergar más partidos de la Copa del Mundo 2030, no solamente los juegos inaugurales como está previsto actualmente.

“Debería ser una petición de los países que están involucrados Paraguay, Argentina y Uruguay. (Ellos) deberían solicitar y gestionar ante FIFA, apoyados obviamente por Conmebol. Hoy estamos contentos porque tenemos un partido, todo lo que pueda venir sería fantástico”, cerró.