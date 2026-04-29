29 abr. 2026
Olimpia

Derlis González resiente la lesión en la rodilla

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, reveló que Derlis González resintió la lesión en la rodilla que lo viene manteniendo fuera de las canchas.

Abril 29, 2026 12:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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Derlis Gonzáles seguirá fuera de las canchas en Olimpia.

Se supo de una mala noticia para el hincha de Olimpia y la dio a conocer el propio entrenador Pablo Vitamina Sánchez. El delantero Derlis González resintió la lesión en la rodilla que lo lleva fuera de las canchas durante un largo tiempo.

Vitamina brindó una conferencia de prensa previo al viaje de Olimpia a Río de Janeiro para jugar con Vasco Da Gama por la Conmebol Sudamericana y consultado sobre la disponibilidad total del plantel, reveló el único lesionado del grupo.

“Derlis empezó a entrenar con nosotros la semana pasada y sintió dolor en la zona afectada. El área médica decidió junto a Derlis parar y salir el campo para ver si se le puede sacar ese dolor que le incomoda”, reveló.

Se esperaba que su aparición se diera en marzo pasado, tras su última intervención quirúrgica a la que se sometió en Brasil en octubre pasado, pero los plazos se fueron aplazando.

Sin embargo, su vuelta, que parecía inminente tras verse en redes sociales entrenando con el grupo, volverá a postergarse. Vale recordar que el último partido oficial de Derlis fue el pasado 24 de agosto del 2025, cuando disputó todo el primer tiempo del duelo ante General Caballero JLM.

Vale recordar que Derlis González no juega un partido oficial desde el pasado 24 de agosto del 2025, cuando disputó todo el primer tiempo del encuentro ante General Caballero, en Juan León Mallorquín, en el marco de la novena fecha del torneo Clausura.

Derlis González Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
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