18 may. 2026
Fútbol Internacional

El Belgrano de Benítez definirá con River el título del Apertura

Belgrano de Córdoba disputará con River Plate el título del torneo Apertura del fútbol argentino al vencer por 4-3 en penales a Argentinos Juniors luego del empate 1-1 en 120 minutos del partido de semifinales jugado este domingo en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires.

Mayo 18, 2026 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
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En una serie increíble, pasó el Pirata.

Foto: @Belgrano

Con un tempranero gol del juvenil Facundo Jainikoski en el minuto siete, el ‘Bicho Colorado’, conducido por Nicolás Díez, mantuvo la ventaja hasta el minuto 90, pero Nicolás ‘Uvita’ Fernández logró el empate del conjunto cordobés para forzar primero el alargue y luego la definición con tiros desde los 12 pasos.

Después de derrotar como visitante en octavos de final a su clásico rival, Talleres de Córdoba, a Unión de Santa Fe en cuartos de final y en semifinales a Argentinos Juniors, Belgrano quedó a un partido de su primer título en la era profesional.

River Plate, su rival en la final del próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, derrotó el sábado por 1-0 a Rosario Central en el estadio Monumental, gracias a un gol de penal convertido por Facundo Colidio.

River intentará ganar un título tras un poco más de dos años de sequía, desde aquella Supercopa Argentina de la temporada 2023 lograda ante Estudiantes de La Plata.

El camino del River Plate de Eduardo Coudet en la fase de eliminatoria incluyó un agónico triunfo por penales ante San Lorenzo en octavos de final, un triunfo 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y la semifinal frente a Central.

El vencedor del Apertura, además de añadir un título a sus vitrinas, logrará el pasaporte a la Copa Libertadores de 2027 y se clasificará para disputar a fin de año el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Clausura.

Cabe recordar que en 2011 Belgrano de Córdoba fue el equipo que sentenció el descenso de River Plate a la primera b del fútbol argentino.

Fútbol Internacional Belgrano River Plate
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