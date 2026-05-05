La promesa que cumplió Adrián Alcaraz por salir campeón con Olimpia

El delantero Adrián Alcaraz, de 26 años de edad, cumplió su promesa tras haber alcanzado su primer título con la camiseta de Olimpia, lo que significó el quinto título profesional en su carrera deportiva.

El goleador nacido en Acahay se cortó un rulo de pelo tras la conquista del campeonato Apertura 2026, con el portero Gastón Olveira como encargado del corte.

Los dos futbolistas, junto con el capitán Richard Ortiz, formaron parte de la columna vertebral del equipo dirigido por Vitamina Sánchez.

Sin lugar a dudas, un equipo campeonable no puede serlo sin un arquero a la altura de las exigencias. Ese fue Gastón Olveira, quien durante una seguidilla de partidos no recibió gol alguno y, hasta ahora, tiene el arco menos vencido del torneo (11).

En el ataque central, al mismo tiempo que el gol (marcó seis) Adrián Alcaraz aportó siempre batalla para pelear todas las pelotas y, sobre todo, aportarle la posibilidad de ganar las segundas pelotas como quería Vitamina.