21 abr. 2026
Cerro Porteño

“Deben ser echados de por vida”

Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), analizó lo que dejó el inconcluso clásico entre Olimpia y Cerro Porteño, que fue suspendido al minuto 30 por hechos de violencia originados en el sector Norte del Defensores del Chaco.

Abril 21, 2026 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-PAR-OLIMPIA-CERROPORTENO-FANS

Violencia sin fin. La barrabrava copó Gradería Norte y provocó enfrentamientos en el clásico.

Foto: Daniel Duarte - UH

“La verdad que los inadaptados no aportan nada bueno”, expuso el ex presidente del Azulgrana. A lo que sumó: “No tienen que entrar a la cancha los que están identificados como inadaptados; es más, esos deben ser echados de por vida porque no aportan nada bueno”.

Para el ex dirigente deportivo los hechos tuvieron varios responsables, a lo que argumentó: “Lo que pasó ayer también fue porque los policías atacaron y, aún más, con los gases; hay parte de responsabilidad por su mal manejo de la situación que luego se salió de control”.

POSTURA FIRME.

“No se tiene que definir un torneo en una oficina, de que te sirve ganar un título en el escritorio, no se puede definir un título en el escritorio, tiene que ser en la cancha”, expuso Pettengill con respecto a la continuidad del juego

De igual manera señaló: “Se tiene que jugar el partido a puerta cerrada o con los hinchas de Olimpia”.

Reflexionando acerca del clásico, el ex directivo explicó: “Para mí, Cerro-Olimpia debe jugarse mitad y mitad en los Defensores del Chaco, así era en mi época y nada pasaba”.

Cerro Porteño Luis Pettengill Torneo Apertura
Redacción D10
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