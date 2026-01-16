17 ene. 2026
Danilo Ortiz es presentado en Colombia

El paraguayo Danilo Ortiz fue presentado en su nuevo club en el fútbol colombiano.

Enero 16, 2026 08:24 a. m. • 
Por Redacción D10
20260116_081255.jpg

Danilo Ortiz, experimentado jugador es presentado em

El defensor paraguayo Danilo Ortiz fue presentado de manera oficial en el fútbol colombiano para continuar su carrera deportiva a sus 33 años.

El Deportivo Pereira, equipo que milita en la Primera División del fútbol colombiano, se hizo con los servicios del defensor paraguayo proveniente del Cienciano de Cusco, Perú. El acuerdo es por una temporada, con opción a prolongar por un año más.

Danilo Ortiz tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano, sumando así un nuevo país donde jugará. El defensa es trota mundos ya que jugó en nuestro país, Italia, Argentina, España, México, Chile, Perú y ahora Colombia.

Danilo Ortiz Deportivo Pereira Colombia
Redacción D10
