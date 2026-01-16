Danilo Ortiz es presentado en Colombia

El defensor paraguayo Danilo Ortiz fue presentado de manera oficial en el fútbol colombiano para continuar su carrera deportiva a sus 33 años.

El Deportivo Pereira, equipo que milita en la Primera División del fútbol colombiano, se hizo con los servicios del defensor paraguayo proveniente del Cienciano de Cusco, Perú. El acuerdo es por una temporada, con opción a prolongar por un año más.

Danilo Ortiz tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano, sumando así un nuevo país donde jugará. El defensa es trota mundos ya que jugó en nuestro país, Italia, Argentina, España, México, Chile, Perú y ahora Colombia.