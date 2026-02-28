Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
28 feb. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Trinidense: Paso a paso
2 de Mayo recibe a Trinidense desde las 20:30 en el Río Parapití por la fecha 8 del torneo Apertura.
Febrero 28, 2026 04:43 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
2 de Mayo y Trinidense se medirán en Pedro Juan Caballero.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
2 de Mayo
Sportivo Trinidense
Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
Rubio Ñu vuelve a ganar y hunde más al Santo
El elenco ñuense se impuso por 2-0 como local a San Lorenzo, para tomarse un respiro en los dos frentes de competición.
Febrero 26, 2026 08:38 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Recoleta vs. Nacional: Paso a paso
Recoleta y Nacional se miden esta noche por la séptima jornada del Torneo Apertura, en el estadio Ricardo Gregor.
Febrero 26, 2026 07:11 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo dan continuidad a la séptima fecha del Torneo Apertura, en La Arboleda.
Febrero 26, 2026 04:46 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Con dos compromisos prosigue la jornada 7
Con dos interesantes compromisos prosigue hoy la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.
Febrero 26, 2026 08:06 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Trinidense y Luqueño suman un punto en Itauguá
Sportivo Luqueño rescató un empate frente al Sportivo Trinidense en el estadio ueno Luis Salinas por la séptima fecha del Torneo Apertura. Los goles llegaron en la parte final del juego.
Febrero 25, 2026 10:44 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Olimpia vence a Libertad y se afianza en la cima
El Decano se impuso por 1-0 con gol de Adrián Alcaraz y se mantiene como sólido puntero del torneo Apertura.
Febrero 25, 2026 10:25 p. m.
Carga Más