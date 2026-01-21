Boca Juniors evaluaría el fichaje de Ángel Romero

Boca Juniors analizaría la contratación de Ángel Romero, jugador paraguayo que recientemente quedó libre tras no continuar en el Corinthians, donde se convirtió en un referente y se ganó el cariño de la afición.

El futbolista, de acuerdo con informaciones que llegan desde Argentina, es del agrado del presidente xeneize Juan Román Riquelme, quien en más de un mercado de pases ya lo quiso fichar, pero por distintas circunstancias no lo logró. El propio mandamás se estaría haciendo cargo de las negociaciones.

🇵🇾 ¿SERÁ EL PRIMER REFUERZO?



El detalle del interés de Boca por el paraguayo Ángel Romero.



▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/z6pRv3h97g — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 21, 2026

Esta sería la oportunidad perfecta ya que en Boca Juniors los referentes en ataque se encuentran lesionados: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez. Así como comentó el periodista Luis Fregossi en el programa Fútbol a lo Grande, el club argentino necesita reforzar su delantera más aún después de la fallida contratación del colombiano Marino Hinestroza.

Recientemente, con la rescisión de Bruno Valdez, Boca Juniors cuenta con dos cupos para refuerzos extranjeros y el otro que está en el radar xeneize es Antonio Sanabria, del Cremonese.