Ameliano y Rubio Ñu se estrenan con un partidazo

En un partido que quedará para la historia, ya que nunca antes se vieron la cara en la Primera División de nuestro balompié, Ameliano y Rubio Ñu cerraron la primera fecha del torneo Apertura 2026 con un empate trepidante.

En la Fortaleza del Pikisyry, el equipo local entró con todo y marcó rápidamente la diferencia con el defensor Luca Andrea Falabella, a los 6’, cuando aún los equipos no estaban completamente asentados sobre el césped.

Dominado en gran parte en el lapso inicial, el Albiverde se despertó en el complemento para plantar cara, especialmente con William Mendieta. El “10” marcó el empate, con un hermoso tiro libre, cerca de la hora del compromiso. El festejo debió esperar más de una década, ya que el 9 de marzo del 2011 fue la última anotación del ofensivo con la camiseta ñuense.

El empate reabrió la necesidad de la V Azulada, que se volvió a ilusionar con una victoria en el estreno cuando Alex Servían desniveló en Villeta por segunda vez. Sin embargo, el equipo de Gustavo Morínigo nunca se rindió y encontró el premio de la paridad en los pies de Pedro Báez, a 10 minutos de final.