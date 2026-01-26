25 ene. 2026
Torneo Apertura

Ameliano y Rubio Ñu se estrenan con un partidazo

Ameliano y Rubio Ñu debutaron con un empate a dos goles en Villeta para cerrar la primera fecha del torneo Apertura 2026.

Enero 25, 2026 10:26 p. m. • 
Por Redacción D10
ameliano rubio ñu.jpg

Sin tregua. Jugadores se disputan con todo el balón en Villeta.

Foto: Gentileza APF

En un partido que quedará para la historia, ya que nunca antes se vieron la cara en la Primera División de nuestro balompié, Ameliano y Rubio Ñu cerraron la primera fecha del torneo Apertura 2026 con un empate trepidante.

En la Fortaleza del Pikisyry, el equipo local entró con todo y marcó rápidamente la diferencia con el defensor Luca Andrea Falabella, a los 6’, cuando aún los equipos no estaban completamente asentados sobre el césped.

Dominado en gran parte en el lapso inicial, el Albiverde se despertó en el complemento para plantar cara, especialmente con William Mendieta. El “10” marcó el empate, con un hermoso tiro libre, cerca de la hora del compromiso. El festejo debió esperar más de una década, ya que el 9 de marzo del 2011 fue la última anotación del ofensivo con la camiseta ñuense.

El empate reabrió la necesidad de la V Azulada, que se volvió a ilusionar con una victoria en el estreno cuando Alex Servían desniveló en Villeta por segunda vez. Sin embargo, el equipo de Gustavo Morínigo nunca se rindió y encontró el premio de la paridad en los pies de Pedro Báez, a 10 minutos de final.

Torneo Apertura Rubio Ñu Sportivo Ameliano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia vs. Guaraní.jpg
Torneo Apertura
El clásico más añejo genera mucha expectativa
Este domingo, desde las 18:00, el Defensores del Chaco será testigo de un nuevo capítulo del primer clásico paraguayo: Olimpia vs. Guaraní.
Enero 24, 2026 10:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Iván.jfif
Torneo Apertura
El Nacional del Gato debutó con el pie derecho
Nacional manejó el partido y le bastó un solo tanto para vencer al benjamín San Lorenzo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, en el Arsenio Erico. El tanto fue obra de Hugo Iván Váldez para el tricolor.
Enero 24, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño vs. Libertad
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Libertad: Paso a paso
Cerro Porteño y Libertad debutan en el Torneo Apertura 2026 protagonizando un clásico en el estadio La Nueva Olla.
Enero 24, 2026 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosqueda.jfif
Torneo Apertura
Cerro Porteño con “libertad” de incorporar
Cerro Porteño recibió el visto bueno de la FIFA tras el pago y posterior levantamientos de las inhibiciones que pesaba por sobre la institución por compromisos económicos.
Enero 24, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional vs. Sportivo San Lorenzo
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Nacional y Sportivo San Lorenzo hacen su estreno en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Arsenio Erico.
Enero 24, 2026 05:13 p. m.
roque santa cruz.jpg
Torneo Apertura
Nacional debuta contra el benjamín San Lorenzo
Nacional debuta hoy frente a San Lorenzo, desde las 18:00, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.
Enero 24, 2026 08:39 a. m.
Carga Más