Javier Domínguez: “Dije que sí de una”

Presentado este miércoles en Atlético Tucumán, equipo de la primera división argentina, el volante paraguayo Javier Domínguez dio a la prensa local sus primeras declaraciones como jugador del Decano, casualmente el mismo apelativo que recibe el club dueño del pase de Domínguez: Olimpia.

“Es mi primera experiencia fuera del país, y cuando salió la oportunidad dije que sí de una”, confesó Domínguez a La Gaceta, el principal medio escrito de la provincia de Tucumán. “Me contaron el proyecto y no tuve que pensarlo mucho. Cuando surgió la oportunidad me gustó y decidí venir”, ahondó el jugador de 25 años.

Domínguez compartirá equipo con otro paraguayo, el defensor Cleber Ferreira, quien viene de tener una buena temporada con Atlético Tucumán. “No tuve el agrado de conocerlo personalmente todavía, pero sí hablé con él por teléfono. Me dijo que me iban a recibir muy bien y que estaban esperándome con muchas ganas”, contó Domínguez.

Fue cedido a préstamo por un año, pero el club del noroeste argentino tiene la opción de compra del 70% de su pase, por 1.800.000 dólares.