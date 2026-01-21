21 ene. 2026
Nogués sobre Claudinha: “Estamos en la etapa de redacción del contrato”

El presidente del Olimpia, Rodrigo Nogués, brindó declaraciones a la prensa estadounidense donde confirmó las avanzadas negociaciones entre Olimpia y Washington Spirit por el pase de Claudia Martínez.

Enero 21, 2026 04:27 p. m. 
Claudia Martínez Olimpia

Claudia Martínez, junto a Rodrigo “Coto” Nogués, presidente del Olimpia.

Foto: Gentileza.

Aunque desde Olimpia no se ha oficializado el traspaso de su jugadora estrella, Claudia Martínez, al Washington Spirit de la National Women’s Soccer, el presidente del club de la avenida Marisca López confirmó la operación en la prensa estadounidense, más específicamente en conversación con The Athletic, el portal deportivo del New York Times.

Las conversaciones están muy avanzadas. Como institución, hemos recibido una propuesta formal muy sólida y actualmente estamos en la etapa de redacción del contrato. Nuestra prioridad es cerrar un acuerdo que beneficie tanto al club como a la carrera de la jugadora”, declaró Rodrigo Nogués a The Athletic.

Sin embargo, Nogués no confirmó al medio el monto de la transferencia. Trascendidos hablan de USD 950.000, lo que no solo convertirá a “Claudinha” en la jugadora más cara de la historia del fútbol paraguayo, sino en una de las más caras transferidas desde Sudamérica.

“Hoy presentamos al mercado internacional una atleta madura y de primer nivel, lista para hacer historia. Esta evolución es un testimonio de su esfuerzo, pero también del trabajo integral que está realizando Olimpia”, acotó Nogués.

Claudia Martínez Olimpia Fútbol Femenino
