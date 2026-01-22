22 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero, a Boca Juniors

El paraguayo Ángel Romero está para convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors para la temporada 2026.

Desde Argentina indican que Ángel Romero es virtual refuerzo de Boca Juniors para encarar la temporada 2026. El delantero paraguayo se encontraba sin club tras no continuar en el Corinthians brasileño.

En los últimos días cobró fuerza el posible fichaje del paraguayo a la entidad xeneize y durante las horas finales del miércoles, ya se da por hecho que existe un acuerdo de palabra entre el futbolista y el club.

El acuerdo que aseguró el canterano de Cerro Porteño sería por un contrato por un año con la opción de extenderlo por otro más. Se señala que si se termina la documentación del acuerdo, Ángel Romero se sometería a la revisión médica este viernes.

Actualmente, el Melli se está entrenando en Paraguay, junto con su hermano Óscar Romero, quien hace algunos años también vistió la casaca de Boca Juniors y que busca equipo para el 2026.

