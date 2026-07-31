31 jul 2026
Fútbol Internacional

Comunicado de Conmebol ante la propuesta de la FIFA

La Conmebol emitió un comunicado oficial por primera vez respondiendo a la propuesta de FIFA para vender derechos comerciales de la Copa del Mundo.

Julio 31, 2026 07:02 p. m.
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Conmebol respondió a la propuesta de la FIFA.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidió este viernes a la FIFA “información adicional y aclaraciones” sobre su proyecto de apertura a la inversión privada, muy cuestionado por diferentes actores mundiales del balompié.

La entidad que rige el fútbol sudamericano no se había pronunciado sobre la iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha sido rechazada por la UEFA, la Concacaf y la confederación asiática.

“La CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto”, indicó la entidad en un comunicado.

El órgano rector del fútbol sudamericano remarcó que “el fútbol está primero” al justificar su pedido de consultas.

La Conmebol, primera confederación en anunciar su apoyo a la reelección de Infantino en 2027, explicó que inició un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro.

También afirmó que convocó a una reunión de su Consejo para evaluar la propuesta, presentada el martes, “con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

“Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”, advirtió la institución con sede en Luque, Paraguay.

La organización afirmó que antes de adoptar una determinación sobre el asunto “continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza”.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha buscado el apoyo de Infantino para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos.

La próxima Copa del Mundo se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal, pero celebrará algunos partidos, por motivo de sus cien años, en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Conmebol FIFA Gianni Infantino
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